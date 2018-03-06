В мире

Самолеты США, Великобритании, Швеции и командования НАТО провели разведку у границ РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США, Швеции и командования НАТО во вторник совершили разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, также американский беспилотник провел разведку вблизи Крыма, Краснодарского края и граничащих с Донбассом российских регионов, еще два британских разведывательных самолета вылетали к российским границам в районе Баренцева моря.

Так, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LASS37, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществил многочасовой полет вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике.

В тот момент вблизи ее побережья над международными водами Балтики также летал шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622.

Тем временем натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N904581, вылетевший из Германии, совершил полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Встав в круг, он длительное время курсировал в небе над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива.

Одновременно дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил подлет к российским морским границам на Черном море. Он несколько часов летал по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами беспилотник приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км.

Ранее во вторник этот же беспилотник в течение около четырех часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Во вторник сразу два самолета британских Королевских ВВС - разведчик RC-135W с бортовым номером ZZ665 и самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетали с авиабазы Уоддингтон в Англии к российским границам в район Баренцева моря. Их сопровождал американский самолет-заправщик KC-135.

Теги: США, РФ, Великобритания, Швеция, НАТО
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в СирииУголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии
По данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в ХмеймимеПодробнее
Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим
Сообщается о гибели 26 пассажиров и шести членов экипажаПодробнее
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 годаForbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 года
У рейтинга сменился лидер: ранее возглавлявший его Билл Гейтс сместился на вторую строчкуПодробнее
Лондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со Скрипалем
В Великобритании задумались об ужесточении санкционного режимаПодробнее
Пострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочьПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочь
СМИ полагают, что они были отравлены фентаниломПодробнее
Space X успешно осуществила 50-й пуск ракеты-носителя Falcon 9Space X успешно осуществила 50-й пуск ракеты-носителя Falcon 9
Ракета вывела на промежуточную орбиту самый тяжелый в истории компании спутник связиПодробнее
Отравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизньОтравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизнь
В Солсбери закрыли ресторан, где мог обедать один из пострадавшихПодробнее
Осужденный за измену экс-офицер ГРУ отравлен неизвестным ядом в ВеликобританииОсужденный за измену экс-офицер ГРУ отравлен неизвестным ядом в Великобритании
В Солсбери объявили чрезвычайное положение из-за угрозы распространения неизвестного ядаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
"Оскар-2018"13 фото
05 марта
"Оскар-2018"
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидерВ миреПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочьВ миреForbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 годаЭкономикаВ российском списке Forbes поменялся лидер

Власти Подмосковья назвали возможную причину выброса газов на полигоне "Ядрово"

Второй пострадавший госпитализирован после ножевого нападения в Ростове-на-Дону

Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

По данным ведомства, погибли 39 военнослужащих Подробнее

Минфин США усмотрел в поглощении Qualcomm риск для безопасности страны

Источник объяснил присутствие Гапонцева в американской части списка Forbes

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в СирииПо данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в Хмеймиме Подробнее

Москва встала в 9-балльных пробках

Влиятельный советник Трампа раскритиковал пошлины на импорт металлов в США

Спор "Уралкалия" с ФНС о доначислении 980 млн рублей отправлен на новое рассмотрение

ФАС прекратила дело в отношении "Мегафона" по международному роумингу

Боевые водолазы возьмут под охрану строящиеся объекты в Керченском проливе

Разбившийся в Хмеймиме Ан-26 выполнял внутренний перелет в простых метеоусловиях

Новак заявил о применении арбитражем в отношении "Газпрома" не прописанного в контракте штрафа

МВД подтвердило задержание напавшего с ножом на прохожих мужчины

Московские кинотеатры 8 марта бесплатно покажут популярные советские фильмы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru