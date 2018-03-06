Самолеты США, Великобритании, Швеции и командования НАТО провели разведку у границ РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС США, Швеции и командования НАТО во вторник совершили разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, также американский беспилотник провел разведку вблизи Крыма, Краснодарского края и граничащих с Донбассом российских регионов, еще два британских разведывательных самолета вылетали к российским границам в районе Баренцева моря.

Так, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LASS37, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществил многочасовой полет вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике.

В тот момент вблизи ее побережья над международными водами Балтики также летал шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622.

Тем временем натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N904581, вылетевший из Германии, совершил полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Встав в круг, он длительное время курсировал в небе над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива.

Одновременно дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил подлет к российским морским границам на Черном море. Он несколько часов летал по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами беспилотник приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км.

Ранее во вторник этот же беспилотник в течение около четырех часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Во вторник сразу два самолета британских Королевских ВВС - разведчик RC-135W с бортовым номером ZZ665 и самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетали с авиабазы Уоддингтон в Англии к российским границам в район Баренцева моря. Их сопровождал американский самолет-заправщик KC-135.