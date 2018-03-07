Самолет США провел очередную разведку у границ России в регионе Балтики

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в среду совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ZIPPO77, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, длительное время курсировал вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также около морских границ области на Балтике. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он совершил несколько пролетов вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей.

После вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в небе над Северным морем самолетом-заправщиком ВВС США KC-135 для обеспечения продолжительности полета.

Как сообщалось, 6 марта тот же самолет ВВС США RC-135W также проводил разведку вблизи границ Калининградской области. Одновременно натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N904581, вылетевший из Германии, совершал полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Встав в круг, он длительное время курсировал в небе над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива.

Кроме того, во вторник американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk провел разведку вблизи Крыма, Краснодарского края и граничащих с Донбассом российских регионов, еще два британских разведывательных самолета вылетали к российским границам в районе Баренцева моря.