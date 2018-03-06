Мотивом подрыва Daewoo Matiz в Донецке оказалась неразделенная любовь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике выяснили, что взрыв автомобиля Daewoo Matiz в Донецке 5 марта, жертвой которого стала 39-летняя женщина, устроил находившийся в машине ее бывший возлюбленный после отказа возобновить отношения.

"На очередную встречу он взял с собой гранаты и после отказа (возлюбленной) привел одну из них в действие. Второй неразорвавшийся боеприпас полицейские обнаружили в автомобиле в ходе осмотра", - сообщили во вторник в МВД ДНР.

В ведомстве напомнили, что накануне в дежурную часть Киевского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение о том, что возле РСК "Олимпийский" взорвался автомобиль. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в поврежденном транспортном средстве тело женщины 1979 года рождения. Мужчину госпитализировали с травмами.

В настоящее время отвергнутый влюбленный в тяжелом состоянии находится в Республиканском травматологическом центре.

"После выздоровления ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона", - заявили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК ДНР (причинение смерти по неосторожности). Назначен ряд экспертиз. Ведется следствие, по окончании которого будет установлена полная степень вины подозреваемого.