В Донецке взорвался автомобиль

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В центре Донецка взорвался автомобиль, один человек погиб, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

"Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения", - отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел около республиканского спортивного комплекса "Олимпийский". На данный момент территория оцеплена, на месте происшествия работают эксперты и полиция.

Это уже второй подобный взрыв за последние дни. В минувшую субботу в центре Донецка взорвался автомобиль Volkswagen, ранение получил один человек. В одном из многоэтажных домов по улице Постышева вылетели стекла.