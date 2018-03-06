Главные новости
7мартаВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 7 мартаВ миреПочти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииВ РоссииНа разбившемся Ан-26 не было гражданских лиц
В мире

В акватории Батуми участились случаи гибели морских млекопитающих

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Батуми во вторник зафиксирован очередной случай гибели морской свиньи, в связи с чем грузинские ученые заявляют о необходимости приложить больше усилий для защиты обитающих в Черном море морских млекопитающих.

Как сообщил журналистам глава Департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии Арчил Гучманидзе, морская свинья предположительно погибла, попав в рыболовные сети.

Он отметил, что погибшее животное имеет достаточно большие размеры и выброс на берег морского млекопитающего с такими параметрами практически еще не фиксировался в Грузии.

По его словам, это уже девятый случай гибели морского млекопитающего, который департамент с начала года зафиксировал на грузинском побережье Черного моря.

"Морские млекопитающие охраняются целым рядом конвенций. Морская свинья, которую выбросило, внесена в Красный список, что означает, что это вид, имеющий высокий приоритет и его защита, это обязанность нашей страны. Исходя из этого необходимо приложить больше усилий в этом направлении, чтобы снизить до минимума подобные случаи", - заявил Гучманидзе.

В конце прошлой неделе Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии также сообщал, что на берег выбросило черноморскую морскую свинью (Phocaena phocaena relicta), которую называют тупомордым или азовским дельфином.

По данным департамента, причиной гибели морского млекопитающего возможно стало загрязнение окружающей среды или болезнь.

В конце февраля сообщалось о гибели дельфина-белобочки (Delphinus delphis) рядом с Батуми. Тогда в департаменте заявили, что дельфин погиб, предположительно, попав под винт судна.

В 2017 году на побережье Черного моря в Грузии было зафиксировано 98 случаев выбросов на берег морских млекопитающих.

Теги: Грузия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииПочти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в Нигерии
Это самая крупная вспышка болезни с момента ее открытияПодробнее
В Киеве возле станции метро взорвались две гранатыВ Киеве возле станции метро взорвались две гранаты
Есть пострадавшиеПодробнее
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в СирииУголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии
По данным СКР, самолет упал в 500 м от аэропорта в ХмеймимеПодробнее
Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме ХмеймимАн-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим
Сообщается о гибели 26 пассажиров и шести членов экипажаПодробнее
Forbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 годаForbes назвал самых богатых людей мира по итогам 2017 года
У рейтинга сменился лидер: ранее возглавлявший его Билл Гейтс сместился на вторую строчкуПодробнее
Лондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со Скрипалем
В Великобритании задумались об ужесточении санкционного режимаПодробнее
Пострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочьПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочь
СМИ полагают, что они были отравлены фентаниломПодробнее
Space X успешно осуществила 50-й пуск ракеты-носителя Falcon 9Space X успешно осуществила 50-й пуск ракеты-носителя Falcon 9
Ракета вывела на промежуточную орбиту самый тяжелый в истории компании спутник связиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 7 мартаВ миреПочти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииВ РоссииНа разбившемся Ан-26 не было гражданских лицВ РоссииАдвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговорВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемВ миреПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочь

Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в Нигерии

Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииЭто самая крупная вспышка болезни с момента ее открытия Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 7 марта

Минобороны объявило, что на потерпевшем крушение Ан-26 не было журналистов Подробнее

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Приморья Вишнякову

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионовНикто не устроил сюрпризов Подробнее

Несовершеннолетний устроил кибератаки на Народный банк Казахстана два года назад

Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговор

Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговорОбвиняемых приговорили к срокам от пяти с половиной до двенадцати лет лишения свободы Подробнее

Экономический советник Трампа заявил об отставке

Россия направила запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном в госдеп

Посол РФ и американский сенатор заявили о важности нормализации отношений между двумя странами

США объявили о введении новых санкций против КНДР

В Киеве возле станции метро взорвались две гранаты

В Киеве возле станции метро взорвались две гранатыЕсть пострадавшие Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru