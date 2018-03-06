В акватории Батуми участились случаи гибели морских млекопитающих

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Батуми во вторник зафиксирован очередной случай гибели морской свиньи, в связи с чем грузинские ученые заявляют о необходимости приложить больше усилий для защиты обитающих в Черном море морских млекопитающих.

Как сообщил журналистам глава Департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии Арчил Гучманидзе, морская свинья предположительно погибла, попав в рыболовные сети.

Он отметил, что погибшее животное имеет достаточно большие размеры и выброс на берег морского млекопитающего с такими параметрами практически еще не фиксировался в Грузии.

По его словам, это уже девятый случай гибели морского млекопитающего, который департамент с начала года зафиксировал на грузинском побережье Черного моря.

"Морские млекопитающие охраняются целым рядом конвенций. Морская свинья, которую выбросило, внесена в Красный список, что означает, что это вид, имеющий высокий приоритет и его защита, это обязанность нашей страны. Исходя из этого необходимо приложить больше усилий в этом направлении, чтобы снизить до минимума подобные случаи", - заявил Гучманидзе.

В конце прошлой неделе Департамент рыболовства и мониторинга Черного моря Грузии также сообщал, что на берег выбросило черноморскую морскую свинью (Phocaena phocaena relicta), которую называют тупомордым или азовским дельфином.

По данным департамента, причиной гибели морского млекопитающего возможно стало загрязнение окружающей среды или болезнь.

В конце февраля сообщалось о гибели дельфина-белобочки (Delphinus delphis) рядом с Батуми. Тогда в департаменте заявили, что дельфин погиб, предположительно, попав под винт судна.

В 2017 году на побережье Черного моря в Грузии было зафиксировано 98 случаев выбросов на берег морских млекопитающих.