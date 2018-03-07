Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в Нигерии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Не менее 78 человек стали жертвами вспышки лихорадки Ласса в Нигерии, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на Нигерийский центр по контролю заболеваний.

На момент написания текста подтверждено 353 случая заражения лихорадкой Ласса, у 766 человек подозрение на болезнь. Еще 3.126 человек вступали в контакт с зараженными и находятся под наблюдением.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью, характеризуется тяжелым лечением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом. Чаще вс встречается в странах Центральной и Западной Африки (Нигерия, Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Либерия, Мозамбик, Сенегал, Мали и т.д.).

Заражение людей в природных очагах может происходить при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; употреблении воды из инфицированных источников; недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных.

Больной человек представляет опасность для окружающих. Основной фактор передачи - кровь, однако вирус содержится и в выделениях больного. Заражение при этом происходит воздушно-капельным, контактным и половым путями.

Болезнь открыта в 1969 году. Она приводит к смерти в 1% случаев. Против нее пока нет вакцины.

Ранее Роспотребнадзор призвал граждан России учитывать эту информацию при планировании поездок в Нигерию.