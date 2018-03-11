Роспотребнадзор предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в Гане

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Гане, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор.

"Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, диагноз был подтверждён лабораторно, а все сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением.

В феврале текущего года Минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране, заболевание уже распространилось в нескольких странах Западной Африки, в первую очередь в Нигерии, где заболело более 300 человек, 31 из которых умерли.

Лихорадка Ласса - геморрагическая инфекционная природно-очаговая инфекция вирусной природы. Передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Может передаваться от человека к человеку при близком контакте, в том числе в больницах и лабораториях. Является эндемичным заболеванием в Бенине, Гвинее, Гане, Либерии, Мали, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также встречается в других странах Западной Африки.