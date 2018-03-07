Мощные снегопады вызвали перебои в работе аэропортов США

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Более 2,3 тысячи рейсов были отменены в аэропортах США из-за мощного снегопада, обрушившегося ночью на восточное побережье страны, пишет в среду газета USA Today.

По данным издания, международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси отменил не менее 540 рейсов, которые планировал выполнить в среду. Также международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гардия в Нью-Йорке сообщили об отмене более 450 рейсов каждый.

На странице аэропорта Джона Кеннеди в твиттере сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме с минимальными задержками в выполнении рейсов. Тем не менее значительная часть рейсов отменена.

Согласно данным экспертов, ожидается, что снегопады повлияют на работу аэропортов Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка и других городов всего восточного побережья.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о надвигающемся снегопаде и порывистом ветре. Ожидается, что в Нью-Йорке выпадет от 15 до 25 см снега в среду, в некоторых районах штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикута - до 50 см.