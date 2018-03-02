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Лондонский вокзал "Ватерлоо" закроют из-за снегопада и морозов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожный вокзал "Ватерлоо" в Лондоне в пятницу отменил прибытие и отправление поездов после 20:00 по местному времени из-за сильного снегопада и морозов, сообщает The Independent.

Утром в пятницу компания South West Railway - оператор железнодорожной линии и вокзала - объявила, что сообщение будет приостановлено из-за прогнозов метеорологов о сильном ветре, обильных осадках и низких температурах во второй половине дня.

"Наши коллеги совместно с Network Rail (оператором ж/д инфраструктуры в стране - ИФ) неустанно боролись всю ночь, чтобы добиться движения поездов в очень сложных условиях и будут продолжать делать это дальше. Несмотря на это, нам пришлось принять трудное решение прекратить предоставление услуг сегодня. Мы постараемся доставить домой как можно больше пассажиров", - говорится в сообщении компании.

Непривычные холода и снегопады пришли в Европу в конце прошлой недели. Как сообщалось, жертвами морозов стали 49 человек. Во многих странах снегопады вызвали сбои в работе транспорта.

На территории Великобритании бушует буря, получившая название "Эмма". Она принесла снегопады и сильные порывы ветра. Несколько тысяч жилых домов остались без электричества в Уэльсе и на юго-западе Англии.

Об опасности жизни из-за холодов в Европе предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

В Европу пришли аномальные морозы

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Теги: Лондон, Эмма
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