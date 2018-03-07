Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже изменят в поддержку прав женщин

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В преддверии международного женского дня на Эйфелевой башне в Париже появится световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин, сообщает в среду агентство AP.

В среду вечером на башне будет высвечена надпись Maintenant On Agit ("Настало время действовать") - так называется французская организация, отстаивающая права женщин.

Ожидается, что перед акцией министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго выступят с речью совместно с активистами организации, чтобы поддержать это движение в борьбе с насилием в отношении женщин.