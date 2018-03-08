Главные новости
В миреБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеЭкономикаВ Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроВ миреВ МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против Скрипаля
В мире

В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан

Есть обновление от 20:40

Как рассказали в полиции, никто в результате инцидента не пострадал

В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан
Архивное фото
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана на улице Владимирская, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает в четверг отдел коммуникации полиции города.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как "к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана".

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.

Ранее Espreso.tv сообщило, что в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение ресторана. В результате детонации выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Как сообщалось, на этой неделе в Киеве возле станции метро "Лесная" произошел взрыв. В отделе коммуникации полиции города рассказали, что предварительно неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего одного человека с осколочным ранением доставили в больницу. Был введен план "Сирена". Позже выяснилось, что взрыв у метро в Киеве совершил при задержании торговавший оружием полицейский, который бросил в сотрудника СБУ гранату, получившего легкие телесные повреждения.

Теги: Украина, Киев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте
По данным российских военных, боевики открыли огонь по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из ГутыПодробнее
В МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против СкрипаляВ МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против Скрипаля
Британский министр сообщила, что он может быть введен в действие после того, как станут известны все фактыПодробнее
Пекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войныПекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны
При этом Китай не намерен подменять США на мировой арене, утверждают в МИД страныПодробнее
СМИ узнали о возможной отставке нескольких сотрудников администрации ТрампаСМИ узнали о возможной отставке нескольких сотрудников администрации Трампа
Причиной возможной отставки называют ограничение доступа к секретным даннымПодробнее
Стрельба произошла в школе американского штата АлабамаСтрельба произошла в школе американского штата Алабама
Один человек скончался, еще двое получили раненияПодробнее
Скрипаль и его дочь находятся в комеСкрипаль и его дочь находятся в коме
Прибывший на место их отравления полицейский находится в тяжелом состоянииПодробнее
Неизвестный напал с ножом на пешеходов в ВенеНеизвестный напал с ножом на пешеходов в Вене
Серьезно ранены трое человек, сообщают СМИПодробнее
В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на бортуВ Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на борту
Американские морские пехотинцы будут отрабатывать операции по высадке на черноморском побережьеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБеженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной ГутеЭкономикаВ Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроВ миреВ МВД Великобритании заявили о наличии плана ответа на атаку против СкрипаляВ миреВ Киеве из гранатомета расстреляли ресторанВ миреСкрипаль и его дочь впали в комуВ миреПекин пообещал ответить в случае объявления США торговой войны

Что произошло за день: четверг, 8 марта

Порошенко пригрозил "Газпрому" арестом имущества, Слуцкий извинился перед женщинами, в Бельгии обнаружили пропажу миллиардов Каддафи Подробнее

"Атлетико" - "Локомотив". Онлайн

"Атлетико" - "Локомотив". ОнлайнЛидер чемпионата России по футболу приступает к борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА Подробнее

В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Охотный ряд"

Букмекеры оценили шансы российских клубов на успех в 1/8 финала Лиги Европы

Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"

На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитража Подробнее

НАТО пытается убедить Турцию отказаться от российских С-400

Пропавших самарских школьниц нашли гуляющими в торговом центре

Сухогруз подал сигнал бедствия на Балтике

Переправа в Крым заработала после простоя из-за плохой видимости

В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистов

В Подмосковье задержали перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" активистовКак рассказали представители участников акции, речь идет о порядка десяти задержанных Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru