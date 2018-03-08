В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана на улице Владимирская, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает в четверг отдел коммуникации полиции города.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как "к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета; сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана".

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемый разыскивается.

Ранее Espreso.tv сообщило, что в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение ресторана. В результате детонации выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Как сообщалось, на этой неделе в Киеве возле станции метро "Лесная" произошел взрыв. В отделе коммуникации полиции города рассказали, что предварительно неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего одного человека с осколочным ранением доставили в больницу. Был введен план "Сирена". Позже выяснилось, что взрыв у метро в Киеве совершил при задержании торговавший оружием полицейский, который бросил в сотрудника СБУ гранату, получившего легкие телесные повреждения.