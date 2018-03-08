Что произошло за день: четверг, 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Порошенко пообещал арестовывать российское имущество в случае отказа "Газпрома" платить компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, в поздравлении с 8 Марта извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел.

- Полиция задержала участников акции протеста в Волоколамском районе Подмосковья, которые пытались перекрыть дорогу к мусорному полигону "Ядрово".

- Более 10 млрд евро из замороженных по решению ООН в 2011 году активов режима Каддафи исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии.

- Трансгендеры провели в Тбилиси акцию у здания министерства юстиции. В ответ их забросали яйцами.

- Беженцы и журналисты попали под обстрел боевиков в сирийской Восточной Гуте.

- В Киеве неизвестный из гранатомета выстрелил в террасу ресторана.