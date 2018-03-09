В Белом доме пояснили причины решения о встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ким Чен Ын - единственный человек, который принимает решения в КНДР, именно это послужило причиной согласия президента Дональда Трампа на встречу с ним, заявил журналистам представитель американской администрации.

"Ким Чен Ын является человеком, который может принимать решения при их (КНДР - ИФ) авторитарной, однозначно авторитарной или тоталитарной системе. Поэтому имело смысл принять предложение о встрече с одним человеком, способным решать, чем повторять утомительные разговоры, имевшие место в прошлом", - сказал он на условиях анонимности.

При этом чиновник отметил, что "президент Трамп имеет репутацию человека, умеющего заключать сделки".

Он сообщил, что Трамп после заключения договоренности о встрече с Ким Чен Ыном провел телефонную беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Японские СМИ, сообщая о беседе, отметили, что премьер заявил: "Мы приветствуем изменения в ситуации с Северной Кореей".

Вместе с тем Абэ сказал Трампу, что мировое сообщество считает необходимым продолжить оказывать максимальное давление на Пхеньян. Глава японского кабинета отметил, что хотел бы посетить Вашингтон в апреле, чтобы среди других проблем обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.