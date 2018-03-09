Путин не исключил причастности американцев к вмешательству в выборы в США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Обвиняемые во вмешательстве в американские президентские выборы могли быть и американцами, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был распространен в пятницу.

"Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в наши политические процессы", - отметил Путин.

"Послушайте, мир большой и разнообразный. У России и США достаточно сложные взаимоотношения. Часть наших людей имеет свои мнения относительно этих взаимоотношений. Вы мне назвали часть физических лиц и утверждаете, что они русские. И что? Может быть, будучи из России, они работают на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы", - подчеркнул российский президент.

За последний год в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела США посредством пропаганды, социальных сетей и СМИ. В настоящее время несколько комитетов конгресса США расследует данные о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

Москва неоднократно заявляла, что российские власти никогда не вмешивались в избирательный процесс в других странах.

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею", - заявлял Владимир Путин в ответ на вопрос о 13 гражданах России, которых США обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы.