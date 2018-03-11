Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать памятники солдатам императорской и Красной армий

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Руководство Вильнюса требует убрать два воинских мемориала с Антакальнисского кладбища в столице Литвы, сообщает новостной портал Baltnews. Первый подлежащий демонтажу памятник установлен на братской могиле воинов Красной Армии, погибших в 1944 году при освобождении Литвы от немецких оккупантов. Второй - мемориал, где захоронены солдаты российской императорской армии, павшие на полях Первой мировой войны.

Мотивируя это решение, директор департамента городского хозяйства и транспорта администрации вильнюсского самоуправления Виргиниюс Паужа обвинил литовских поисковиков из ассоциации военной истории "Забытые солдаты" в нарушении действующего в республике законодательства и подлоге, пишет Baltnews.lt.

В письме, поступившем руководителю ассоциации Виктору Орлову, говорится, в частности, что "два памятника установлены самовольно", а "на одном из них размещена, возможно, лживая информация, не подтвержденная документами".

"До 31 марта 2018 года литовским поисковикам предлагается либо узаконить памятники в соответствии с требованиями нормативных актов, либо демонтировать плиты из чёрного мрамора. Если ни одна из рекомендаций не будет выполнена, памятники снесут, а ассоциации "Забытые солдаты" грозит штраф и обязательное покрытие за счёт собственных средств всех расходов по демонтажу памятников", - пишет издание.

По оценке Орлова решение Паужи - "логичная точка в реваншистской войне, которую департамент культурного наследия (ДКН) при Минкульте Литвы ведёт против военно-мемориальной деятельности "Забытых солдат"".

"Еще в начале февраля 2018 года, - сообщил Орлов, - руководитель ДКН Диана Варнайте обратилась в самоуправление Вильнюса с письмом, в котором просила убрать с мемориального воинского кладбища два памятника. Д.Варнайте обосновала свою просьбу тем, что в её департаменте "возникли сомнения в верной идентификации останков".

По версии чиновницы, рассказал Орлов, "останки четырех солдат Первой мировой войны и семи погибших в Великую Отечественную не идентифицированы, однако на памятнике выбито шесть фамилий, и у Варнайте есть подозрения, что фамилии эти - фальсификация".

Вместе с тем, он сообщил, что направлял в мэрию литовской столицы пояснительную записку, в которой говорится, что ранее "все необходимые документы были собраны и предоставлены в ДКН и Вильнюсское самоуправление, что и послужило основанием для перезахоронения и увековечения имён на гранитных памятниках".

"Перезахоронения производились в 2013 и 2014 годах по всем установленным правилам. До июня 2017 года ни у кого не возникало сомнения, что там похоронены именно те люди, имена которых выбиты на плитах", - сказано в документе.

По оценке Орлова, "требование снести памятники является необоснованным и политически ангажированным".