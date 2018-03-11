Армейская бригада под Санкт-Петербургом получила американский танк "Шерман"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон", поднятый со дна Баренцева моря, доставлен в бригаду материально-технического обеспечения, дислоцирующуюся в Ленинградской области.

"Поднятый на поверхность танк доставлен в Лугу. По оценкам специалистов, он находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступят к реставрационно-восстановительным работам", - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Планируется, что 9 мая "наряду с другими экспонатами, отреставрированная боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и её смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга", говорится в пресс-релизе.

Американская боевая техника, включая танки "Шерман", поставлялась в Советский Союз по программе ленд-лиза с 1941 по 1945 годы.