Корабли ВМФ России приготовились к ракетным стрельбам у побережья Сирии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В извещении NOTAM, в котором приводятся координаты закрытого района, говорится о проведении "испытательных ракетных пусков".

Как следует из сообщений, пуски с российских кораблей могут быть осуществлены в период с 8:00 до 18:00 мск у морской границы Сирии в международных водах Средиземноморья.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович", неоднократно наносивший удары по объектам террористов в Сирии.