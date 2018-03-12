Около 40 человек погибли в результате крушения самолета в Катманду

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на полицию Непала.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, еще 23 человека получили травмы и о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

Самолет совершил жесткую посадку в непальском международном аэропорту Трибхуван, затем на борту произошло возгорание. Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.

Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.