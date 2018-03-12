В столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным Би-би-си, на борту могут находиться около 80 пассажиров. Газета Kathmandu Post, в свою очередь, сообщила , что 17 пассажиров были спасены и отправлены в больницу.

Позднее стало известно, что на борту находился 71 человек. По данным представителя министерства туризма Непала, в настоящее время госпитализированы 25 человек. Согласно информации представителя полиции, из-под обломков самолета спасатели извлекли восемь тел.

#BREAKING #Nepal : A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X — Pradeep Bashyal (@pdpbasyal) March 12, 2018

Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция.

Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.