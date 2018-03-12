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В столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолет

Есть обновление от 14:10

Предполагается, что самолет съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся из-за неполадок

В столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолет
На месте крушения пассажирского самолета в Катманду
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным Би-би-си, на борту могут находиться около 80 пассажиров. Газета Kathmandu Post, в свою очередь, сообщила, что 17 пассажиров были спасены и отправлены в больницу.

Позднее стало известно, что на борту находился 71 человек. По данным представителя министерства туризма Непала, в настоящее время госпитализированы 25 человек. Согласно информации представителя полиции, из-под обломков самолета спасатели извлекли восемь тел.

Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция.

Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.

Авиакатастрофа в Непале

5 фотографий
Теги: Непал, Катманду, US-Bangla Airlines
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