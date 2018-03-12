Умер модельер Юбер де Живанши

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Французский модельер, основатель модного дома Givenchу Юбер де Живанши скончался во Франции в возрасте 91 года, сообщает издание Le Figaro.

О смерти модельера сообщил его партнер Филипп Вене, с которым Живанши жил в шато недалеко от Парижа. По его словам, дизайнер умер во сне 10 марта.

Юбер де Живанши родился в 1927 году. В 1952 году, в возрасте 25 лет, он открыл собственный дом моды Givenchy, став самым молодым из творцов высокой моды.

В числе его постоянных клиенток были первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Одри Хепберн, для которой он создал знаменитое черное платье, появившееся в фильме "Завтрак у Тиффани". В 1995 году модельер заявил, что отходит от дел.