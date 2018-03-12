Что произошло за день: понедельник, 12 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Она также сообщила, пострадавший и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России.

- В Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни умер Олег Табаков. Прощание с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

- Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван. Самолет, на борту которого находился 71 человек, съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся. Жертвами катастрофы стали около 50 человек.

- Евросоюз продлил связанные с украинским кризисом санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний на шесть месяцев - до 15 сентября.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал замечание в свой адрес, прозвучавшее в интервью Владимира Путина NBC, "нормальным рабочим процессом". В беседе с американской журналисткой президент обмолвился, что его пресс-секретарь иногда "несут пургу".

- Французский модельер, основатель модного дома Givenchу Юбер де Живанши скончался во Франции в возрасте 91 года.

- Федеральная антимонопольная служа (ФАС) возбудила дело в отношении "Вымпелкома" из-за внутрисетевого роуминга.

- Голландский футбольный клуб "Витесс" объявил о подписании контракта с экс-главным тренером сборной России, московского ЦСКА и английского "Халл Сити" Леонидом Слуцким.