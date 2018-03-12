СБУ передала в Верховную раду повестки Савченко на допрос

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Повестки на допрос внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которые должны состояться во вторник, 13 марта, и в четверг, 15 марта, были переданы в аппарат Верховной рады в понедельник, сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужба проводит досудебное расследование по подозрению руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке теракта, "ношении, хранении, приобретении, изготовлении, ремонте, передаче и сбыте огрестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". Савченко хотят допросить по делу в качестве свидетеля.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении Владимира Рубана, однако ранним утром в понедельник покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе Савченко заявили, что она находится в ПАСЕ с рабочим визитом и не получала повесток.

Позже сестра депутата Вера Савченко сообщила, что она заблаговременно, за неделю подала заявление в аппарат Верховной рады о командировке в Страсбург на сессию ПАСЕ и 13 марта весь день будет там. При этом Вера Савченко опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос, но отметила, что "по возвращении Надежда охотно пообщается со всеми главами".