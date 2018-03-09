В Киеве суд арестовал посредника в освобождении пленных в Донбассе на два месяца

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне, в виде ареста сроком на два месяца.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", соответствующие решение суд вынес в пятницу.

Сам Рубан отказался комментировать журналистам решение суда.

Ранее, как передал корреспондент агентства, судья в Шевченковском райсуде Киева заявил, что "Рубана ... подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства".

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ в Донбассе с арсеналом оружия был задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие в подконтрольную Киеву часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".

По информации СМИ, Рубану было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт).