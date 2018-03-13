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Китай реорганизует правительство

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Китай объявил о грядущей реорганизации правительства, план которой представят для обсуждения на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая - ИФ).

Часть деталей известна сейчас. Как сообщило агентство "Синьхуа", при министерстве общественной безопасности сформируют государственную иммиграционную администрацию. Учредят комиссию по регулированию страхования и банковских услуг.

Ранее ВСНП проголосовало за снятие ограничений на пребывание у власти главы государства.

Теги: Китай
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