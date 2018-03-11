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В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти

Ранее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока

В Китае отменили ограничение срока пребывания главы страны у власти
Си Цзиньпин (в первом ряду в центре) на сессии Всекитайского собрания народных представителей
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая - ИФ) в воскресенье приняли измененный проект конституции страны.

Среди прочих изменений из конституции убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР и его заместитель имели право занимать свои посты только два пятилетних срока. Предложение об изменении внесено ЦК Коммунистической партии Китая.

Изменения были приняты подавляющим большинством голосов при двух проголосовавших против и трех воздержавшихся.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции перед открытием сессии пояснил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" в обстановке в стране, "особенно после 18-го съезда партии (2012 год - ИФ)".

Он, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что в уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК на своих постах. Снятие этих ограничений для руководителей государства в конституции приводит устав партии и основной закон государства в соответствие.

По мнению иностранных наблюдателей, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.

На состоявшемся в ноябре прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.

Как напоминает South China Morning Post, правило двух сроков избрания на пост председателя КНР было введено реформатором и политиком Дэном Сяопином в 1982 году с целью не допустить повторения ситуации с правлением Мао Цзэдуна, который находился у власти несколько десятилетий вплоть до своей смерти.

В конституцию также наряду с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина вписано положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой". На сессии также утверждено создание нового антикоррупционного ведомства - Национальной надзорной комиссии.

Теги: Китай, КНР
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