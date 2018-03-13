В Сирии достигнута договоренность о выходе из Восточной Гуты около ста мирных жителей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около ста человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

"В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка ста человек из города Дума к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Среди них есть раненые", - сообщил журналистам во вторник начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населенного пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии.