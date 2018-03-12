В Восточной Гуте обнаружена кустарная мастерская химических боеприпасов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода оттуда боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, сообщил журналистам в понедельник полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

"Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия", - сказал он.

Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщал о готовящейся провокации с использованием отравляющих веществ. "Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией", - отмечал он.

По словам генерала, соответствующая информация поступила от сирийских властей.