Покинувшие Восточную Гуту мирные жители доставлены в лагерь беженцев

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Центр по примирению враждующих сторон в Сирии привех гуманитарную помощь в виде двух тонн продовольствия для беженцев, доставленных во вторник из города Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам во вторник начальник центра, генерал Юрий Евтушенко.

"Специалистами центра по примирению враждующих сторон было доставлено две тонны продовольствия в лагерь беженцев в населённом пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", - сказал он.

Ранее во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко сообщил журналистам, что "в результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин". Он отметил, что среди них есть раненые.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.