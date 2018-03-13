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Экс-депутат парламента Молдавии осужден на 14 лет по делу о шпионаже в пользу РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"По приговору суда Кишинева бывший депутат Юрий Болбочану признан виновным в совершении преступления по статье 337 пункту 1 "Измена Родине", приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года", - отмечается в сообщении.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Апелляционной палате, добавили в надзорном ведомстве.

Болбочану был арестован 17 марта 2017 года и вскоре истекал срок его содержания под стражей. Согласно молдавскому законодательству, если обвиняемому не выносится приговор в течение 12 месяцев с момента ареста, он подлежит освобождению.

Экс-депутата обвиняют в том, что, будучи завербован российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Ю.Болбочану получал за это материальное вознаграждение.

Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено сотрудничество с иностранной разведывательной службой, которая выражается в "организации тайных систематических встреч, применение специальных методов и техники, использование скрытых каналов связи, выплата денежной компенсации за выполненные поручения".

Уголовное преследование осуществлялось прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности.

Болбочану был депутатом парламента в 2001 - 2005 гг. и с 2010 - 2014 гг.

Теги: Молдавия, Юрий Болбочану
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