Главные новости
В РоссииЧетверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в КемеровоВ РоссииПесков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина В миреМолодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме
В мире

В Кишиневе в ходе массовой акции задержали более 20 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В ходе массовой манифестации, которая прошла в воскресенье в Кишиневе, задержан 21 человек, сообщил журналистам заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдавии, полковник Георгий Кавкалюк.

По его словам, задержаны были не организаторы и даже не участники манифестации. "Это некоторые нарушители общественного порядка, которые пытались помешать мирному проведению акции. У них обнаружены противогазы, маски и ножи. Их личность и мера ответственности устанавливается", - сказал Кавкалюк.

В воскресенье в центре Кишинева состоялась массовая манифестация, посвященная 100-летию объединения Молдавии и Румынии. По оценкам полиции, на площади собралось 10-15 тысяч человек. Один из организаторов манифестации, лидер Блока Национального единства Ион Лященко написал в соцсетях, что в акции приняло участие более 100 тысяч граждан жителей Молдавии и Румынии. На близлежащих к центральной площади улицах припарковано много автобусов с регистрацией Румынии.

В РоссииПосол Молдавии в России вернулся в Москву после трехмесячных консультацийЧитать подробнее

Накануне президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны не участвовать в мероприятиях, посвященных 100-летию объединения Молдавии с Румынией. По его словам, "существуют сигналы о том, что намеченное на воскресенье собрание может иметь провокационный и жестокий характер". В связи с этим, президент призвал "всех людей доброй воли", педагогов и родителей не участвовать самим и не допустить участия детей в этих мероприятиях. Президент также призвал правоохранительные органы "выполнять свои обязанности и препятствовать любой эскалации уличных эмоций".

Додон заявил, что в ближайшие дни или недели объявит о создании Национальной фронта против объединения с Румынией.

В начале года сторонники объединения Молдавии с Румынией развернули кампанию, в рамках которой местные органы власти различных населенных пунктов подписывают декларации в поддержку объединения с Румынией. До настоящего времени такие декларации подписали более 130 населенных пунктов Молдавии.

В ответ Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны. В документах осуждается также декларации об объединении с Румынией, принятые в ряде сел республики. До настоящего времени около 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности.

Теги: Молдавия, Кишинев, Румыния
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Молодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во ВьетнамеМолодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во Вьетнаме
Участники акции "Марш на наши жизни" требуют ужесточить контроль за оборотом оружияПодробнее
 Экс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и ЛондономЭкс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и Лондоном
По его словам, контакты на высоком уровне слишком необходимы обеим сторонамПодробнее
 Кортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во ФлоридеКортежу Трампа пришлось изменить маршрут из-за протестов во Флориде
В акциях за ужесточение контроля над оружием по всей стране принимают участие сотни тысяч человекПодробнее
 СМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатовСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатов
В то же время, источники агентства Bloomberg не исключили, что президент может передуматьПодробнее
Посольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в ВеликобританииПосольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании
Москва вновь потребовала от Лондона предоставить информацию по "делу Скрипаля" и раскрыть программу производства отравляющих веществПодробнее
 СМИ узнали от одноклассника Скрипаля о его письме ПутинуСМИ узнали от одноклассника Скрипаля о его письме Путину
Однако, как сообщает британская пресса, в Кремле отрицают, что получали письмо от бывшего сотрудника ГРУПодробнее
 СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатовСМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов
Меры, связанные с обвинениями Москвы в причастности к отравлению Скрипаля, начнутся с отзыва посла ЕвросоюзаПодробнее
 Экипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКСЭкипаж "Союза МС-08" после стыковки перешел на борт МКС
В августе российские космонавты выйдут в открытый космосПодробнее
 Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатовСовет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов
Причиной рекомендации называют отравление СкрипаляПодробнее
 Испанский судья выдал европейский ордер на арест ПучдемонаИспанский судья выдал европейский ордер на арест Пучдемона
Также выданы ордеры на арест еще пяти каталонских политиков, находящихся в Бельгии и в ШотландииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 марта6 фото
23 марта
Фотохроника 23 марта
Лучшие фото недели10 фото
23 марта
Лучшие фото недели
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧетверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в КемеровоВ РоссииПесков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина В миреМолодежь в США вышла на крупнейшую акцию протеста со времен войны во ВьетнамеВ миреЭкс-посол Великобритании спрогнозировал скорое потепление между Москвой и ЛондономКультура"Черная пантера" стала самым кассовым супергеройским фильмом в СШАВ миреСМИ узнали о согласии Трампа на высылку "десятков" российских дипломатов

СКР уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово

Жертвами пожара стали трое детей и женщина, пострадали 26 человек Подробнее

Число пострадавших на пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 15 человек

Три человека погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

В Кишиневе в ходе массовой акции задержали более 20 человек

Площадь пожара в торговом центре в Кемерово выросла до 1,5 тысяч кв. метров

Власти призвали жителей Выхино-Жулебино отказаться от личных авто из-за закрытия метро

В дагестанском селе после уничтожения боевика сняли режим КТО

Погибшие в результате пожара в кемеровском ТЦ дети находились в детской комнате

Погибшие в результате пожара в кемеровском ТЦ дети находились в детской комнатеСледственный комитет возбудил уголовное дело Подробнее

На западе Афганистана смертники атаковали мечеть

В результате пожара в торговом центре в Кемерово пострадали семь человек

Один из пострадавших выпрыгнул из окна третьего этажа Подробнее

Экс-главу Каталонии задержали на германско-датской границе

В Москве на 26 марта объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Кремле назвали действия Лондона по "делу Скрипаля" хамством на грани бандитизма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru