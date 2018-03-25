В Кишиневе в ходе массовой акции задержали более 20 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В ходе массовой манифестации, которая прошла в воскресенье в Кишиневе, задержан 21 человек, сообщил журналистам заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдавии, полковник Георгий Кавкалюк.

По его словам, задержаны были не организаторы и даже не участники манифестации. "Это некоторые нарушители общественного порядка, которые пытались помешать мирному проведению акции. У них обнаружены противогазы, маски и ножи. Их личность и мера ответственности устанавливается", - сказал Кавкалюк.

В воскресенье в центре Кишинева состоялась массовая манифестация, посвященная 100-летию объединения Молдавии и Румынии. По оценкам полиции, на площади собралось 10-15 тысяч человек. Один из организаторов манифестации, лидер Блока Национального единства Ион Лященко написал в соцсетях, что в акции приняло участие более 100 тысяч граждан жителей Молдавии и Румынии. На близлежащих к центральной площади улицах припарковано много автобусов с регистрацией Румынии.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон призвал граждан страны не участвовать в мероприятиях, посвященных 100-летию объединения Молдавии с Румынией. По его словам, "существуют сигналы о том, что намеченное на воскресенье собрание может иметь провокационный и жестокий характер". В связи с этим, президент призвал "всех людей доброй воли", педагогов и родителей не участвовать самим и не допустить участия детей в этих мероприятиях. Президент также призвал правоохранительные органы "выполнять свои обязанности и препятствовать любой эскалации уличных эмоций".

Додон заявил, что в ближайшие дни или недели объявит о создании Национальной фронта против объединения с Румынией.

В начале года сторонники объединения Молдавии с Румынией развернули кампанию, в рамках которой местные органы власти различных населенных пунктов подписывают декларации в поддержку объединения с Румынией. До настоящего времени такие декларации подписали более 130 населенных пунктов Молдавии.

В ответ Додон инициировал кампанию в поддержку государственности страны. В документах осуждается также декларации об объединении с Румынией, принятые в ряде сел республики. До настоящего времени около 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности.