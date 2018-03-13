Экс-прокурор МУС заявил в испанском суде о непричастности экс-депутата Госдумы Резника к "делу русской мафии"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в отставке Луис Морено Окампо заявил о невиновности двух подсудимых-россиян, проходящих по так называемому делу "русской мафии в Испании", - экс-депутата Госдумы Владислава Резника и его жены, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Гофштейн во вторник.

"Морено Окампо сегодня дал показания в суде по делу 16 человек, которых обвиняют в том, что они входили в русскую мафиозную группировку, действовавшую в Испании. Он заявил о непричастности двоих из обвиняемых - бывшего депутата Госдумы Владислава Резника и его жены Дианы Гиндин", - сказал адвокат.

По его словам, накануне Национальная судебная коллегия возобновила разбирательство по делу так называемой "Тамбовско-Малышевской" группировки русской мафии, которое возникло в ходе операции "Тройка" в 2008 - 2009 году. По мнению обвинения, данная группа якобы действовала в Испании с 1996 года. На скамье подсудимых сейчас оказались 16 из 25 обвиняемых, поскольку девятеро не явились на суд, в числе неявившихся и предполагаемый лидер группировки Геннадий Петров и его "правая рука" Леонид Христофоров.

"Луис Морено Окампо предстал перед судом по просьбе защиты Резника - бывшего председателя Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям российской Думы", - отметил Гофштейн. Экс-прокурор МУС пояснил, что изучил материалы уголовного дела и провел собственное расследование по просьбе адвоката жены Резника - обвиняемой Гиндин. Морено Окампо в ходе суда заявил "об абсолютной непричастности Резника и его жены к какой-либо преступной деятельности в рамках предъявленного обвинения". "Один из уважаемых в мире экспертов в области расследования преступлений заявил об отсутствии в деле каких-либо доказательств против Резника и его жены", - подчеркнул адвокат.

Морено Окампо сообщил также, что "российские власти тщательно проверили все совершенные Резником и его женой финансовые операции по приобретению имущества в Испании". В ходе расследования было установлено, что сделки Резника и его супруги в Испании были законными, не являлись отмыванием денежных средств, осуществлялись "не за счет средств преступного происхождения".

Экс-прокурор МУС кроме того заявил, что первоначально в ходе расследования данного дела у испанского обвинения не было претензий ни к Резнику, ни к его жене, их не расценивали как участников преступной группировки. Единственным основанием обвинения Резника в участии в преступной группе стал для обвинения телефонный разговор 2009 года, который якобы состоялся между ним и Петровым. В данном разговоре некто 1 января поздравляет Петрова с Новым годом и называет вождем. "Указанный разговор не принадлежит Резнику, о чем в деле имеется масса доказательств. Дополнительно Морено Окампо представил суду заключение экспертизы, которую он заказал в Лондоне с целью определить, был ли Резник человеком, фигурирующим в записи телефонного разговора. Отчет экспертизы однозначно установил, что звонок нельзя приписать Резнику", - сказал Гофштейн.

Таким образом, по его словам, Морено Окампо заявил, что опровергнуто единственное доказательство, положенное прокуратурой в основу обвинения против Резника.

Более того, в ходе судебного заседания в понедельник был допрошен свидетель, который признал, что на записи данного телефонного разговора именно его голос, и это он разговаривал с Петровым 1 января 2009 года, добавил адвокат.