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Соратник Березовского Глушков умер в Великобритании

Есть обновление от 20:23

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова подтвердил его смерть.

"Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти", - сказал "Интерфаксу" во вторник адвокат Андрей Боровков.

Он уточнил, что о смерти своего 69-летнего подзащитного узнал от его родственников.

В свою очередь владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев уточнил "Интерфаксу", что Глушков скончался вечером 12 марта.

Отвечая на вопрос об обстоятельствах смерти, Кудрявцев пояснил, что не знает всего, но подчеркнул, что Глушков "не повесился". И таким образом отверг схожесть смерти Глушкова со смертью Березовского.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.

Теги: Великобритания, Борис Березовский, Николай Глушков
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