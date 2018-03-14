Более 300 человек покинули Восточную Гуту за последние дни

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число массовых выступлений мирных жителей Восточной Гуты против боевиков значительно выросло после того, как усилиями центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) из района за последние дни были выведены несколько сотен человек, сообщил журналистам в среду представитель ЦПВС Владимир Золотухин.

"С начала работы гуманитарного коридора район Восточная Гута покинули более 300 человек, причем выход наибольшей доли этих людей пришелся на последние дни. В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных НВФ, выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам", - сказал генерал-майор.

16-я гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 9:00 по местному времени (10:00 по московскому). Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры с лидерами НВФ о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.

Накануне усилиями ЦПВС была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 147. В общей сложности за время работы гумкоридора из Восточной Гуты были выведены более 300 человек.