Эрдоган выразил надежду на установление контроля над Африном к концу дня

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Сирийские демократические силы при поддержке турецкой армии установят контроль над сирийским городом Африном уже в самое ближайшее время.

"Надеюсь, город Африн будет взят уже к концу сегодняшнего дня", - сказал он журналистам в среду.

Эрдоган отметил, что особое внимание будет уделено гражданским лицам, которых выводят через специальные коридоры.

По его словам, "Турция очистит от террористов Африн, Манбидж и районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат, вплоть до границы с Ираком".

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, которые Анкара считает террористическими, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства" (запрещено в РФ).