Экс-глава Минэкономики Казахстана Бишимбаев осужден на 10 лет за коррупцию

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев за получение взятки и растрату приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов.

"Окончательно назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, с конфискацией имущества", - сказал судья, оглашая в среду приговор.

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра началось 7 ноября в суде Астаны. На скамье подсудимых вместе с Бишимбаевым находятся 23 человека.

Бишимбаеву вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьями: 366 часть 4 (получение взятки), 189 часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), а также пункт 3 статьи 28 (организация совершения уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Казахстана.

По версии следствия, Бишимбаев еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинг "Байтерек", организовал преступную схему по хищению бюджетных средств при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

Ранее со ссылкой на Нацбюро по противодействию коррупции сообщалось, что Бишимбаев, будучи председателем правления нацхолдинга "Байтерек" также создал преступную схему получения взяток от строительных компаний за лоббирование их интересов и вовлек своих подчиненных в эту деятельность.

Всего бывшему министру вменялось восемь фактов получения взяток и один факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,2 млрд тенге. Семь взяток на сумму 346 млн тенге были получены в рамках государственной программы "Нурлы жол" (Светлый путь) по строительству арендного жилья.