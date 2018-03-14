Президент Германии назначил Меркель на пост канцлера

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально утвердил Ангелу Меркель в должности канцлера ФРГ после ее избрания на этот пост Бундестагом, сообщает в среду немецкий журнал "Шпигель".

Церемония назначения состоялась в резиденции президента во дворце Бельвю.

"Я назначаю госпожу Меркель на должность федерального канцлера. Большое спасибо и до скорой встречи", - заявил Штайнмайер, выступая перед представителями СМИ.

Как ожидается, теперь новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 (14:00 мск) будет приведена к присяге. В 13:30 местного времени (15:30 мск) в Берлине должно завершиться формирование правительства Германии. Первое заседание нового правительства может состояться уже во второй половине дня.

Ранее в среду кандидатуру Меркель в ходе голосования в Бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

Назначению Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ключевым вопросам и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.