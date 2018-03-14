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YouTube решил сопровождать конспирологические видео ссылками на "Википедию"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическим контентом ссылки на статьи в "Википедии" об освещаемом предмете. Таким образом видеосервис решил бороться с дезинформацией, распространяемой через видеоролики с сомнительной достоверностью. Об этом решении объявила на конференции South by Southwest в Техасе глава видеосервиса Сьюзен Войжитски.

Из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видеороликов YouTube стал чаще подвергаться критике пользователей, которые жаловались, что сервис навязывает видеоматериалы на конспирологическую тематику, сообщает CNBC.

Теперь компания планирует дополнять ролики с самыми резонансными "теориями заговора" текстовыми блоками со ссылками на сторонние источники - в первую очередь "Википедию". В качестве примера Войжитски привела видео о высадке американцев на Луну.

Между тем в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, что не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.

Теги: YouTube, США
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