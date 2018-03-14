В США школьники вышли на демонстрации в поддержку ужесточения контроля за оборотом оружия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По всей территории США прошли массовые акции протеста против насилия с применением огнестрельного оружия, сообщил в среду телеканал CNN.

Участники акции - в основном ученики средних образовательных учреждений - призывали американские власти ужесточить законы, контролирующие оборот огнестрельного оружия в стране. В частности, они требуют ввести обязательные проверки для всех граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие, и запретить продажу штурмовых винтовок в США.

Кроме того, протестующие считают необходимым принять закон, позволяющий судебным властям запрещать приобретение и ношение оружия гражданам, которые проявляют признаки неуравновешенного поведения.

По данным CNN, участие в акции приняли ученики из более трех тысяч школ по всей стране, причем школьники ушли с занятий.

Демонстрации прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке, где к протестующим присоединился губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

В эфире телеканала ABC News появились кадры, на которых губернатор вместе с участниками акции лег на землю в знак протеста против насилия с применением огнестрельного оружия. Куомо и протестующие школьники скандировали: "Контроль над огнестрельным оружием сейчас", "хватит этого" и "защитите наших детей".

В США вопрос контроля за приобретением и владением огнестрельным оружием является одним из самых спорных. Традиционно представители Демократической партии выступают за более строгие законы в этой сфере, а республиканцы защищают права граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием.

В минувшем феврале 17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Парклэнд (штат Флорида). Стрельбу там открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам.