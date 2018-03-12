Белый дом представил программу борьбы со школьными стрелками

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белый дом в воскресенье вечером представил комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности в школах; в частности, предлагается обучать учителей пользоваться огнестрельным оружием, пишет The Hill.

Для этого минюст США должен обеспечить взаимодействие между школами и правоохранительными органами во всех штатах. Обучение учителей и школьного персонала будет проходить на добровольной основе, отметили в администрации. Помимо этого, предлагается привлекать в сферу образования бывших военных.

Белый дом также призвал законодателей наделить полицию полномочиями превентивно изымать оружие у лиц, которые представляют опасность для себя и окружающих.

Для решения вопросов безопасности в американских школах создается специальная комиссия, которую возглавит министр образования Бэтси Девос.

Ранее, встречаясь со свидетелями стрельбы в школе во Флориде, Трамп предложил вооружить всех учителей. Позже учителям штата законодательно разрешили приносить с собой в школу оружие.

Жертвами стрельбы в школе Парклэнда , произошедшей 14 февраля, стали 17 человек, ранения получили 14. Стрельбу в школе открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам.