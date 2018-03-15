Допрос экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака продлился более 20 часов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура центрального района Сеула завершила допрос бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака по делу о коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями в годы, когда он занимал пост главы государства, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Сотрудники прокуратуры допрашивали экс-президента страны более 21 часа. Отмечается, что к настоящему моменту Ли Мён Бак вернулся к себе домой.

В прокуратуре отметили, что в ходе допроса "президент Ли отверг наибольшую часть обвинений". Между тем, он признал, что получил около $100 тыс. от национальной службы разведки через одного из своих советников, когда был президентом страны. Кроме того, Ли Мён бак признал, что потратил около $6 млн на реконструкцию своего дома, однако, по его словам, эти деньги он одолжил.

Ли Мён Бак, занимавший пост президента Южной Кореи с 2008 по 2013 годы, оказался в центре коррупционного скандала, связанного с компанией по производству автомобильных запчастей DAS. По данным следствия, он является реальным владельцем этой компании, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.

Кроме этого, обвинения выдвинуты против бывших высокопоставленных советников Ли Мён Бака. В частности, речь идет о том, что советники, по его указанию незаконным путем получали деньги от национальной разведки, а затем передавали их в президентскую администрацию.