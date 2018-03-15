Париж согласился с выводом Лондона об ответственности РФ за отравление Скрипаля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, сообщили в четверг в Елисейском дворце.

"Великобритания детально информирует Францию о собранных британскими следователями уликах, а также об элементах, указывающих на ответственность России в этой атаке. Франция согласна с выводом Великобритании в том, что другого убедительного объяснения произошедшему нет", - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

Отмечается, что Макрон провел в четверг телефонный разговор с британским премьер-министром Терезой Мэй и вновь выразил солидарность с Великобританией в ситуации со Скрипалем.

Однако ранее британская The Times приводила высказывание пресс-секретаря Макрона Бенжамина Гриво, который заявил, что Париж не готов высказать свою окончательную позицию по данному делу и намерен дождаться доказательств Лондона.

В среду 14 марта Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.