Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Елисейский дворец не захотел однозначно поддержать Лондон в его обвинениях в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Times.

Пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что пока Париж не готов высказать свою окончательную позицию по данному делу.

"Мы не занимаемся воображаемой политикой. Как только появятся доказательства, мы примем решение", - заявил Бенжамин Гриво, уточнив, что отравления Сергея и Юлии Скрипалей - это очень серьезное действие против стратегического партнера Франции - Великобритании, но Париж намерен дождаться подтверждения обвинений против Москвы.

При этом ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обсудила с Эммануэлем Макроном, а также президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель необходимость координировать реакцию на дело об отравлении экс-офицера ГРУ.

В среду 14 марта Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов. Москва назвала этот шаг "грубой провокацией" и пообещала дать адекватный ответ.

5 марта полиция Солсбери объявила, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Выступая в парламенте 12 марта, Мэй заявила, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ, вероятнее всего, лежит на России.