Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Lyft и Magna International заключили многолетнее соглашение о совместном финансировании и разработке аппаратных и программных систем, необходимых для производства беспилотных автомобилей.

Как говорится в сообщении компаний, Magna также инвестирует $200 млн в капитал Lyft.

Таким образом, последний раунд финансирования Lyft позволил привлечь в общей сложности $1,7 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компании будут совместно использовать интеллектуальную собственность, созданную в результате такого сотрудничества. При этом Magna сможет продавать новые технологии производителям автомобилей.

Lyft - основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США.

Magna International является крупнейшим производителем автокомпонентов в Северной Америке, занимается всеми этапами производства автомобильных систем, модулей и компонентов: от их разработки, инжиниринга и тестирования до изготовления и транспортировки.

Компания также специализируется на разработке и сборке готовых легковых автомобилей и легких грузовиков по заказу компаний-автопроизводителей. Ее производственные площадки и инженерные центры находятся в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.