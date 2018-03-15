Яков Смолий назначен главой Национального банка Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Украины Якова Смолия, который в настоящее время исполняет обязанности главы центробанка.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение о назначении Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании.

Ранее в четверг Верховная рада Украины утвердила отставку Валерии Гонтаревой. с поста руководителя НБУ.

"Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны", - заявила она во время отчета в парламенте.