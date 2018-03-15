Рада утвердила отставку Гонтаревой с поста главы Нацбанка Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины на заседании в четверг утвердила отставку руководителя Нацбанка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

"Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны", - заявила она во время отчета в парламенте.

Депутаты в четверг также планируют рассмотреть вопрос о назначении новым главой НБУ и.о. руководителя Нацбанка Якова Смолия.

Вопрос назначения главы НБУ уже несколько раз откладывался.

Президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Раду проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Смолия. Должность руководителя НБУ фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда Гонтарева подала в отставку. Обязанности главы центробанка все это время исполняет Смолий.

По мнению ряда экспертов, назначение нового главы НБУ может укрепить позиции Украины в переговорах с Международным валютным фондом, который финансирует Киев в рамках четырехлетней программы EFF общим объемом около $17 млрд. Выделение очередного транша кредита МВФ по этой программе затягивается, поскольку страна не выполнила часть взятых на себя обязательств.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная рада по представлению президента сроком на семь лет.