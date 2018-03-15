В мире

Самолет AWACS провел разведку у российских рубежей в регионе Балтики

Есть обновление от 22:48

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS в четверг совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе после 13:30 по московскому времени совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Самолет E-3A Sentry AWACS может проводить радиоэлектронную разведку на сотни километров.

Накануне разведывательные самолеты США, командования НАТО и Великобритании провели полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей и у северных рубежей России. В частности, британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетал с авиабазы Уоддингтон в Англии на задание к российским рубежам в район Баренцева моря.

Теги: Россия, НАТО, AWACS
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