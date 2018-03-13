В мире

Самолеты командования НАТО провели разведку у границ РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два самолета ВВС США, а также самолеты Великобритании и командования НАТО, способные осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, во вторник провели многочасовые полеты у границ России в регионе Балтики, побережья Черного моря, а также вблизи российских областей, граничащих с Донбассом, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LIMB59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершил пролет вдоль южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем, перелетев в Эстонию, курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Позднее вслед за ним в воздушное пространство Эстонии прилетел натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, который поднимался с авиабазы альянса в Гайленкирхен в Германии. Он курсировал к северу от эстонского города Тарту и к западу от российских рубежей.

Тем временем, во вторник самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E-3A Sentry AWACS с бортовым номером ZH106 и позывным NATO31, вел разведку к югу от Калининградской области, выполняя круговой полет в небе над северо-восточной Польшей.

Кроме того, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник днем около 14:00 мск совершил подлет к российским берегам на Черном море. В течение нескольких часов он совершил не менее шести пролетов с запада на восток по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Полет выполнялся на высоте 16,1 тыс. метров и скорости около 640 км в час. Временами беспилотник приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км, в том числе в районе побережья у Севастополя и Туапсе.

Перед этим во вторник утром этот же беспилотник ВВС США в течение около четырех часов вел очередную разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которой он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), а также большой частью территории приграничных областей России, Крыма и Кубани.

Во вторник также у Калининградской области на Балтике был зафиксирован и полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4 с бортовым номером 102002. Он вел разведку вдоль побережья области на высоте 13 тыс. метров.

Теги: Россия, НАТО, США, Великобритания
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