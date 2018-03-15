США будут проводить "чрезвычайно жесткую линию" в отношении России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - США пообещали проводить "чрезвычайно жесткую линию в отношении России, пока она не изменит свое поведение", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Администрация Дональда Трампа ставит жесткость отношения в зависимость от поведения. В качестве примера политики на российском направлении Сандерс привела новые санкции.

При этом она сослалась на слова президента о возможности вместе бороться с мировыми угрозами.

Ранее в четверг США расширили санкционный список в отношении России.