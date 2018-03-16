Не менее четырех человек погибли при обрушении моста в США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Как минимум четыре человека стали жертвами обрушения пешеходного моста в одном из пригородов Майами, сообщил в пятницу телеканал CNN .

В момент обрушения под мостом оказались восемь автомобилей. Не уточняется, сколько людей находилось в машинах. Известно, что сразу после аварии в больницы попали восемь человек, двое из которых были в критическом состоянии, а один впал в кому. Спасательная операция у моста продолжается, однако пока нельзя с точностью утверждать, остались ли под завалами люди.

Пролет моста установили в минувшую субботу. Его строительство обошлось в $14,2 миллиона. Архитекторы спланировали конструкцию так, чтобы она выдержала ураган скоростью до 250 километров в час, а ресурс выработки составлял более ста лет.