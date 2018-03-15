В США не менее шести человек пострадали при обрушении пешеходного моста

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Не менее шести человек получили травмы в результате обрушения пешеходного моста на территории кампуса Международного университета Флориды в столице штата, городе Майами, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия.

There are several fatalities and vehicles crushed after the collapse of a pedestrian bridge in Miami, Florida, authorities say https://t.co/gYeEKZbzJE pic.twitter.com/3czKxxYHfP — CNN (@CNN) 15 марта 2018 г.

Представители властей в эфире телеканала NBC сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.

По имеющимся данным, недавно построенный пешеходный мост обрушился, под его обломками оказались погребенными несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

NEW: Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/tD8N7Wt87W pic.twitter.com/9VTFe1TTM3 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 15 марта 2018 г.

По данным канала NBC, мост был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать ветер ураганной силы. Он был возведен на временных опорах и установлен над семиполосной дорогой в минувшую субботу.